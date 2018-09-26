В Шостке выяснили, почему взорвалась машина на заправке Завершено расследование несчастного случая на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в городе Шостка в результате взрыва газового баллона, установленного на автомобиле.

Работник АГНКС пострадал из-за халатности владельца транспортного средства.

Напомним, трагедия произошла около 8 часов утра 10 января 2018 года. Обстоятельства несчастного случая установлены комиссией Управления Гоструда в Сумской области в ходе специального расследования.

Высадив пассажиров, для заправки подъехал автомобиль. Водитель установил заправочный пистолет к баллону и подошел к оператору-кассиру для проведения оплаты.

После завершения заправки газового баллона, установленного на автомобиле, колонка остановилась автоматически. Машинист компрессорной установки подошел к транспортному средству, перекрыл заправочный пистолет и ожидал возвращения водителя для отключения пистолета. В этот момент произошел взрыв одного из баллонов, установленных на транспортном средстве. В результате несчастного случая работник заправочной станции получил тяжелую травму глаза.

В ходе расследования комиссией установлено, что основной причиной несчастного случая является неудовлетворительное техническое состояние газового баллона, который был вмонтирован в автомобиль.

Взрыв произошел в результате сквозного повреждения стенки корпуса баллона под действием внутреннего давления. При этом ослабленную задолго до события коррозией и вызванными ею трещинами, стенку баллона мог разрушить в том числе обычное эксплуатационное внутреннее давление. Следует заметить, что указанные дефекты не являются скрытыми и могли быть обнаружены в ходе тщательного осмотра, в том числе при своевременном освидетельствовании баллона.

Данный несчастный случай является ярким примером безответственного отношения владельцев автотранспортных средств, которые, пытаясь сэкономить на топливе, пренебрегают безопасностью, как своей собственной, так и окружающих людей.

Подытоживая изложенное, Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание владельцев автотранспортных средств, на которых установлены баллоны со сжиженным газом, на необходимость соблюдения правил безопасной эксплуатации, хранения и транспортировки баллонов (с кислородом, ацетиленом, со сжиженными газами и др. газами), в том числе проведение своевременного технического обслуживания.