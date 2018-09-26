Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17189

В Шостке выяснили, почему взорвалась машина на заправке

Завершено расследование несчастного случая на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в городе Шостка в результате взрыва газового баллона, установленного на автомобиле.

Работник АГНКС пострадал из-за халатности владельца транспортного средства.

Напомним, трагедия произошла около 8 часов утра 10 января 2018 года. Обстоятельства несчастного случая установлены комиссией Управления Гоструда в Сумской области в ходе специального расследования.

Высадив пассажиров, для заправки подъехал автомобиль. Водитель установил заправочный пистолет к баллону и подошел к оператору-кассиру для проведения оплаты.

После завершения заправки газового баллона, установленного на автомобиле, колонка остановилась автоматически. Машинист компрессорной установки подошел к транспортному средству, перекрыл заправочный пистолет и ожидал возвращения водителя для отключения пистолета. В этот момент произошел взрыв одного из баллонов, установленных на транспортном средстве. В результате несчастного случая работник заправочной станции получил тяжелую травму глаза.

В ходе расследования комиссией установлено, что основной причиной несчастного случая является неудовлетворительное техническое состояние газового баллона, который был вмонтирован в автомобиль.

Взрыв произошел в результате сквозного повреждения стенки корпуса баллона под действием внутреннего давления. При этом ослабленную задолго до события коррозией и вызванными ею трещинами, стенку баллона мог разрушить в том числе обычное эксплуатационное внутреннее давление. Следует заметить, что указанные дефекты не являются скрытыми и могли быть обнаружены в ходе тщательного осмотра, в том числе при своевременном освидетельствовании баллона.

Данный несчастный случай является ярким примером безответственного отношения владельцев автотранспортных средств, которые, пытаясь сэкономить на топливе, пренебрегают безопасностью, как своей собственной, так и окружающих людей.

Подытоживая изложенное, Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание владельцев автотранспортных средств, на которых установлены баллоны со сжиженным газом, на необходимость соблюдения правил безопасной эксплуатации, хранения и транспортировки баллонов (с кислородом, ацетиленом, со сжиженными газами и др. газами), в том числе проведение своевременного технического обслуживания.

Право Взрыв газа Пожар авто Управление гоструда в Сумской области Шостка

По тематике

Сегодня 12:35

Полицейские поймали вора, который обокрал подростка

В Шостке 12-летний мальчик оставил свой велосипед на незнакомца у подъезда многоэтажки, а, вернувшись, обнаружил пропажу своего транспортного средства....

В Конотопе прямо на дороге загорелся автомобиль (видео)
Сегодня 10:52

В Конотопе прямо на дороге загорелся автомобиль (видео)

Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в Конотопе....

В Шостке на «горячем» задержали подвальных воров
08.10.2018 13:46

В Шостке на «горячем» задержали подвальных воров

Трое злоумышленников ночью сорвали замки к десяти индивидуальным подвальным помещениям одной из многоэтажек....

В Шостке усмирили «пророссийских демонстрантов» и «отбили атаку» на райгосадминистрацию
07.10.2018 08:48

В Шостке усмирили «пророссийских демонстрантов» и «отбили атаку» на райгосадминистрацию

6 октября в Садовом микрорайоне на территории долгостроя, расположенного неподалеку от инфекционного отделения Шосткинской ЦРБ, состоялся заключительный этап учений батальона...

В Шостке «Сумыгаз» недоступен для инвалидов
05.10.2018 13:26

В Шостке «Сумыгаз» недоступен для инвалидов

Летом 2018 года новый современный Центр обслуживания ПАО «Сумыгаз» в Шостке распахнул свои двери для клиентов, но не для всех....

Новости

Ростиславу Кибец нужна помощь!
Вчера 17:21
Заходи з нагоди Дня захисника України
Вчера 11:32
В воскресенье в центре Сум перекроют дорогу
Сегодня 15:22
В Шостке выяснили, почему взорвалась машина на заправке
Сегодня 15:17
Выступавшему за отставку Терещенко активисту сожгли машину (фото)
Сегодня 15:15
Сумчане продолжают добровольно сдавать в полицию оружие и боеприпасы
Сегодня 15:13
В Сумах из-за велосипедистов перекроют движение
Сегодня 14:59
В сумской школе на благотворительной ярмарке собрали больше 33 тыс. грн
Сегодня 14:49
Гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников
Сегодня 14:30
На Сумщине водитель «евробляхи» должен заплатить полумиллионный штраф
Сегодня 13:56
Сумская таможня похвасталась поступлениями
Сегодня 13:23
Сумской «политех» стартовал в чемпионате Украины среди вузов
Сегодня 12:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.