В воскресенье в центре Сум перекроют дорогу

Во время проведения Украинской православной церковью по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы Крестного хода и торжественного богослужения на месте фундамента разрушенного Покровского храма на Покровской площади ограничат движение транспорта в воскресенье, 14 октября, в период с 6:45 до 7:00 и с 9:00 до 9:30 через перекресток «ул. Соборная - Покровская площадь - ул. Петропавловская».
4 октября доведенные до отчаяния работники казенного завода «Звезда», которые уже на протяжении года не получают заработную плату, перекрыли автодорогу...
В Шостке продолжается митинг работников казенного завода «Звезда» - предприятия оборонного значения, которое входит в концерн «Укроборонпром»....
В связи с проведением в Сумах ярмарочного мероприятия «Агродень-2018» завтра, 8 сентября, временно перекроют движение транспорта....
Родители учеников школы № 12 согласились прекратить перекрытие движения транспорта на Покровской площади....
Сегодня, 5сентября, около 17.00, родители учеников школы № 12 перекрыли Покровскую пл. в районе «МакДональдса»....