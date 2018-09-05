Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22197

В воскресенье в центре Сум перекроют дорогу

В центральной части Сум для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения массовых мероприятий ограничат движение транспорта.

Во время проведения Украинской православной церковью по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы Крестного хода и торжественного богослужения на месте фундамента разрушенного Покровского храма на Покровской площади ограничат движение транспорта в воскресенье, 14 октября, в период с 6:45 до 7:00 и с 9:00 до 9:30 через перекресток «ул. Соборная - Покровская площадь - ул. Петропавловская».

Общество Перекрытие дорог

По тематике

Работники завода «Звезда» в Шостке пообещали перекрыть киевскую трассу
05.10.2018 10:05

Работники завода «Звезда» в Шостке пообещали перекрыть киевскую трассу

4 октября доведенные до отчаяния работники казенного завода «Звезда», которые уже на протяжении года не получают заработную плату, перекрыли автодорогу...

04.10.2018 17:06

В Шостке работники завода «Звезда» перекрыли дорогу (видео)

В Шостке продолжается митинг работников казенного завода «Звезда» - предприятия оборонного значения, которое входит в концерн «Укроборонпром»....

Завтра в центре Сум временно перекроют движение транспорта
07.09.2018 11:46

Завтра в центре Сум временно перекроют движение транспорта

В связи с проведением в Сумах ярмарочного мероприятия «Агродень-2018» завтра, 8 сентября, временно перекроют движение транспорта....

Мэр Сум пригласил протестующих родителей на круглый стол
05.09.2018 18:42

Мэр Сум пригласил протестующих родителей на круглый стол

Родители учеников школы № 12 согласились прекратить перекрытие движения транспорта на Покровской площади....

Родители школьников перекрыли центральную улицу Сум (обновлено, + фото, видео)
05.09.2018 17:30

Родители школьников перекрыли центральную улицу Сум (обновлено, + фото, видео)

Сегодня, 5сентября, около 17.00, родители учеников школы № 12 перекрыли Покровскую пл. в районе «МакДональдса»....

Новости

Ростиславу Кибец нужна помощь!
Вчера 17:21
Заходи з нагоди Дня захисника України
Вчера 11:32
В воскресенье в центре Сум перекроют дорогу
Сегодня 15:22
В Шостке выяснили, почему взорвалась машина на заправке
Сегодня 15:17
Выступавшему за отставку Терещенко активисту сожгли машину (фото)
Сегодня 15:15
Сумчане продолжают добровольно сдавать в полицию оружие и боеприпасы
Сегодня 15:13
В Сумах из-за велосипедистов перекроют движение
Сегодня 14:59
В сумской школе на благотворительной ярмарке собрали больше 33 тыс. грн
Сегодня 14:49
Гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников
Сегодня 14:30
На Сумщине водитель «евробляхи» должен заплатить полумиллионный штраф
Сегодня 13:56
Сумская таможня похвасталась поступлениями
Сегодня 13:23
Сумской «политех» стартовал в чемпионате Украины среди вузов
Сегодня 12:41
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.