В воскресенье в центре Сум перекроют дорогу В центральной части Сум для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения массовых мероприятий ограничат движение транспорта.

Во время проведения Украинской православной церковью по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы Крестного хода и торжественного богослужения на месте фундамента разрушенного Покровского храма на Покровской площади ограничат движение транспорта в воскресенье, 14 октября, в период с 6:45 до 7:00 и с 9:00 до 9:30 через перекресток «ул. Соборная - Покровская площадь - ул. Петропавловская».