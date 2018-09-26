«Сумы» разгромно проиграли дома лидеру (видео) Сегодня, 12 октября, в рамках 13-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» принимал «Колос» из Коваливки.

Перед началом встречи была понятна разница в классе команд – 12-ое против 2-го места. Команда, пропустившая больше всех мячей против самой лучшей обороны… Но не до такой же степени… Гости забили уже на 8-й минуте, - отличился Владимир Лысенко. На 29-ой минуте сумчане остались вдесятером – удалили голкипера Артема Штаньтко. До конца первого тайма счет стал крупным – забивали Виталий Гаврыш (30-ая минута) и Владислав Нехтий (43). Во втором тайме в воротах сумчан побывало еще столько же мячей: Александр Бондаренко (72 и 85), Александр Поздеев (75, пен.).

В итоге 0:6. Это уже второе поражение сумчан в сезоне с таким счетом и пятое крупное. Остальные матчи тура пройдут в субботу-воскресенье.