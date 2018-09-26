Сумчане снова просят решить проблему пешеходного перехода у «МакДональдса» На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Установка светофора для пешеходов на у Макдональдса».

«Большинство водителей, которые передвигаются центром г. Сумы знают, что пешеходный переход, расположенный между универмагом «Киев» и «Макдональдсом», является очень неудобным и опасным. Во первых, перед ним находится остановка городского транспорта, а как известно, по правилам дорожного движения, автобусы и троллейбусы обходить можно только сзади транспортного средства, в данном случае пешеходы вынуждены переходить дорогу спереди, что нарушает правила и создает угрозу жизни и здоровью пешеходов. Кроме этого, интенсивность движения пешеходов, идущих непрерывным потоком, не дает двигаться транспорту, в результате создаются пробки и аварийные ситуации. Работа светофора для пешеходов на данном участке решила бы большинство аварийных х ситуаций», - пишет автор петиции Дейниченко Виталий Александрович.

Дата начала сбора подписей: 12 октября 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 12 октября петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.

Напомним: по этому переходу было несколько петиций, однако власть не спешит с решением проблемы.