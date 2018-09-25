Сумщину посетил посол Латвии в Украине Сегодня, 12 октября, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко провел рабочую встречу с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом.

Чиновники обсудили возможные пути сотрудничества, в том числе экспорт продукции, произведенной на Сумщине.

Как отметил посол Латвии, на магазинных полках во многих городах Латвии и в столице страны Риге есть большой выбор украинских товаров. Было бы хорошо, если бы среди других были представлены и товаропроизводители Сумщины. «Мы имеем с Украиной и Сумщиной хорошее транспортное сообщение, образовательный обмен преподавателями и студентами, однако целостного масштабного проекта нет», - подчеркнул Юрис Пойканс.

«Сумщина имеет около 500 предприятий, экспортирующих свою продукцию в 102 страны мира. Например, не только в территориально приближенные к нам европейские страны, но и такие, как Швеция, Норвегия. Поэтому мы готовы рассматривать пути сотрудничества», - прокомментировал Николай Клочко.

Для делегации из Латвии в Сумской устроили экскурсию не только выдающимися памятными местами областного центра, но и познакомили также с памятниками архитектуры, истории, новым промышленным парком в Тростянце.