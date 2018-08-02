СумГУ отметил 70-летие Со дня основания Сумского государственного университета прошло 70 лет.

Во время торжеств в актовом зале университета замглавы облгосадминистрации Вадим Акперов зачитал приветственный адрес от президента Украины Петра Порошенко. «Убежден, что самоотверженный труд коллектива университета и в дальнейшем будет залогом реализации образовательного потенциала нашей Украины, будет способствовать утверждению отечественного образования на уровне лучших мировых образцов», - говорится в поздравлении главы государства.

Вадим Акперов выразил особую благодарность коллективу СумГУ за то, что этот университет объединяет не только молодежь Сумщины и Украины, но и всего мира - они разной национальности и веры, но такие дружные и искренние друг к другу и к нашей Украине. «Это, среди прочего, один из тех показателей, которые говорят о том, что университет приближается по своим стандартам к европейскому уровню», - отметил в приветственном слове Вадим Акперов. Сумской государственный университет является четвертым в Украине, входящий в ТОР-100 по рейтингу QS World University Rankings, является членом Международной ассоциации университетов, Международной ассоциации AIESEC.

Президент Национальной академии педагогических наук Украины, глава наблюдательного совета СумГУ Василий Кремень назвал университет знаменитым и наиболее известным и мощным в Украине, ведь в противном случае 1200 студентов из 50 стран мира не приехали бы учиться именно сюда.

Об этом говорила в приветственном слове и представитель Министра образования и науки Анна Рыбалка. Она отметила ректора СумГУ Анатолия Васильева наградой Национальной Академии педагогических наук Украины - медалью «Григорий Сковорода», другие преподаватели также получили награды разной степени.