В Сумах 58-летний пешеход попал под колеса авто (видео)

Предварительно, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, 38-летний водитель транспортного средства ГАЗ совершил наезд на 58-летнего пешехода, который внезапно вышел на нерегулируемый пешеходный переход.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми его госпитализировали в областную больницу. Врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, закрытую травму грудной клетки, перелом реберной дуги и травматический шок.
На место прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции, которая занималась оформлением материалов ДТП.
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