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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах 58-летний пешеход попал под колеса авто (видео)

11 октября, около 15.30, на линию 102 поступило сообщение о ДТП на ул. Роменская.

Предварительно, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, 38-летний водитель транспортного средства ГАЗ совершил наезд на 58-летнего пешехода, который внезапно вышел на нерегулируемый пешеходный переход.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми его госпитализировали в областную больницу. Врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, закрытую травму грудной клетки, перелом реберной дуги и травматический шок.

На место прибыла следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции, которая занималась оформлением материалов ДТП.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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