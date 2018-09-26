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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:21484

Сумские волейболисты стартовали с победы в кубке Украины (обновлено)

Сегодня, 12 октября, стартовал второй раунд розыгрыша кубка Украины по волейболу среди мужских команд.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» выступает в группе «J», которую уже нарекли группой смерти, так как волею жребия в ней играет три представителя Суперлиги. В первой игре в Лубнах сумчане обыграли черниговскую команду «Буревестник-ШВСМ» 3:2 (25-20, 20-25, 26-24, 16-25, 19-17). Вторая игра между лубенским «Фаворитом» и ВК «Крыжополь» завершилась сухой победой хозяев 3:0 (25-17, 28-18, 30-28).

Завтра сумчан сыграют с крыжопольцами, а черниговцы с лубенцами.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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