Сумские волейболисты стартовали с победы в кубке Украины (обновлено) Сегодня, 12 октября, стартовал второй раунд розыгрыша кубка Украины по волейболу среди мужских команд.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» выступает в группе «J», которую уже нарекли группой смерти, так как волею жребия в ней играет три представителя Суперлиги. В первой игре в Лубнах сумчане обыграли черниговскую команду «Буревестник-ШВСМ» 3:2 (25-20, 20-25, 26-24, 16-25, 19-17). Вторая игра между лубенским «Фаворитом» и ВК «Крыжополь» завершилась сухой победой хозяев 3:0 (25-17, 28-18, 30-28).

Завтра сумчан сыграют с крыжопольцами, а черниговцы с лубенцами.