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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:14351

Экс-главу милиции Сумской области ищут за кражу старинного оружия у коллекционера

Прокуратура Запорожской области объявила в розыск подозреваемого в завладении коллекцией старинного оружия стоимостью около 30 млн гривен бывшего начальника управления МВД в Харьковской области Виктора Козицкого (2013-2014 гг.).

По данным ведомства, Козицкого подозревают в том, что в 2010 году он во время службы на должности первого замначальника ГУ МВД в Запорожской области в сговоре с другими лицами завладел коллекцией оружия местного коллекционера Леонида Петрашина.

Расследование начато по признакам ч. 5 ст. 191 УК  на основании заявления коллекционера Петрашина в телепередаче, посвященной деятельности бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки.

В феврале 2017 прокуратура Запорожской области сняла обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия с Петрашина. В 2010 году милиция изъяла нескольких единиц огнестрельного оружия и боеприпасов у коллекционера Петрашина в Запорожье по подозрению в незаконном обращении с оружием.

Впоследствии для проверки изъяли всю коллекцию в 2 тыс. единиц. Как сообщил журналистам сам коллекционер, стоимость его коллекции оценивается в 5-6 млн долларов.

Право Виктор Козицкий Кража

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