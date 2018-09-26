Экс-главу милиции Сумской области ищут за кражу старинного оружия у коллекционера

По данным ведомства, Козицкого подозревают в том, что в 2010 году он во время службы на должности первого замначальника ГУ МВД в Запорожской области в сговоре с другими лицами завладел коллекцией оружия местного коллекционера Леонида Петрашина.
Расследование начато по признакам ч. 5 ст. 191 УК на основании заявления коллекционера Петрашина в телепередаче, посвященной деятельности бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки.
В феврале 2017 прокуратура Запорожской области сняла обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия с Петрашина. В 2010 году милиция изъяла нескольких единиц огнестрельного оружия и боеприпасов у коллекционера Петрашина в Запорожье по подозрению в незаконном обращении с оружием.
Впоследствии для проверки изъяли всю коллекцию в 2 тыс. единиц. Как сообщил журналистам сам коллекционер, стоимость его коллекции оценивается в 5-6 млн долларов.
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