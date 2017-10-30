За неделю до Нового года на Сумщине пройдут выборы

Еще в двух ОТГ (Николаевская и Краснопольская) пройдут дополнительные выборы депутатов в Кровненськом и Турянском сельской советах. Выборы назначены на 23 декабря 2018 года.
29 апреля 2018 года пройдут первые выборы главы и депутатов в Андрияшевской сельской объединенной территориальной громады Роменского района....
Полиция внесла ведомости в Единый реестр досудебных расследований по факту подкупа избирателей....
Избирательный процесс состоится в Чупаховской ОТГ Ахтырского района....
Состоялись выборы в 9 объединенных территориальных громадах Сумской области....
Полицейские не допустили нарушений общественного порядка и общественного спокойствия, обеспечили охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, избирательных бюллетеней и...