За неделю до Нового года на Сумщине пройдут выборы ЦИК своими постановлениями назначила первые выборы в Белопольский, Путивльской, Сынивской и Ричкивской ОТГ.

Еще в двух ОТГ (Николаевская и Краснопольская) пройдут дополнительные выборы депутатов в Кровненськом и Турянском сельской советах. Выборы назначены на 23 декабря 2018 года.