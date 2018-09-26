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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:558

В Конотопе праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины начались с «разжигания вражды и неннависти»

Во время торжественных мероприятий по случаю Дня защитника Украины, которые проходили в Конотопском городском дворце культуры, во время танцевального номера организаторы использовали видеоряд с символикой ДНР.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего работают полицейские, работники прокуратуры и СБУ.

Во время выполнения одного из номеров концертной программы как фон был использован вариант видеоклипа на песню Полины Гагариной «Кукушка», который в интернент-ресурсах еще называется «Битва за Донбасс». Напомним, что в этом клипе используется видео, отснятое в оккупированном Донецке. В нем обильно использована символика сепаратистов - шевроны, флаг фейковой «ДНР», а на некоторых кадрах хорошо видно лица главарей сепаратистов.

Данный факт был немедленно зафиксирован работниками Конотопского отдела полиции и внесен в ЕРДР по признакам ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (... Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти...).

Сейчас сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ выясняют, кто был мог быть заинтересован в данной провокации.

Событие возмутило местную громаду и руководство Конотопского городского совета, которое пообещало всячески содействовать правоохранительным органам в расследовании данного уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право ДНР Конотоп Разжигание

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