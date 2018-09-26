В Конотопе праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины начались с «разжигания вражды и неннависти»

В полиции по данному факту открыли уголовное производство. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего работают полицейские, работники прокуратуры и СБУ.
Во время выполнения одного из номеров концертной программы как фон был использован вариант видеоклипа на песню Полины Гагариной «Кукушка», который в интернент-ресурсах еще называется «Битва за Донбасс». Напомним, что в этом клипе используется видео, отснятое в оккупированном Донецке. В нем обильно использована символика сепаратистов - шевроны, флаг фейковой «ДНР», а на некоторых кадрах хорошо видно лица главарей сепаратистов.
Данный факт был немедленно зафиксирован работниками Конотопского отдела полиции и внесен в ЕРДР по признакам ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (... Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти...).
Сейчас сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ выясняют, кто был мог быть заинтересован в данной провокации.
Событие возмутило местную громаду и руководство Конотопского городского совета, которое пообещало всячески содействовать правоохранительным органам в расследовании данного уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в Конотопе....
Конотопская полиция просит откликнуться свидетелей аварии, в которой был тяжело травмирован велосипедист....
Находясь в гостях у 60-летнего приятеля, житель Конотопа решил его ограбить....
Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 62-летнего мужчины, который лишил жизни собственного 38-летнего сына....
Работники полиции города Конотоп 25 сентября задержали местного жителя, который в течение одного дня умудрился совершить три тяжких преступления....