Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:06168

Мошенники обманули роменского фермера более чем на 200 тыс. гривен

Аферист, назвавшийся «менеджером» одной из фирм, занимающейся продажей минеральных удобрений, обманул директора агрофирмы на сумму более 200 000 гривен.

В Роменский отдел полиции обратился 55-летний житель района, который сообщил, что, воспользовавшись предложением приобрести минеральные удобрения по выгодной цене, наткнулся на афериста, который обманул его на 200 000 гривен. По словам мужчины, он уже много лет занимается фермерством и закупает необходимые удобрения у различных фирм, поэтому, когда ему позвонили и предложили купить выгодный товар, он сразу согласился.

«Аферист действовал по хорошо известной схеме, - говорит Сергей Башкиров, заместитель начальника Роменского отдела полиции. - Он сам позвонил потерпевшему, назвался «менеджером» одной из известных фирм, которая занимается продажей удобрений. Они договорились о способе оплаты и сроках получения товара, заключили соответствующий договор с подписями и печатями обеих сторон, который пересылался по электронной почте. По договоренности пострадавший перечислил оговоренную сумму денег, а это 201 250 гривен на указанный счет и подтвердил заказ. После чего телефон так называемого «менеджера» и другие контактные телефоны продавцов перестали отвечать».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 «Мошенничество, совершенное в крупных размерах» Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать всех причастных к мошеннической схеме и напоминают гражданам, что звонки с неизвестных номеров могут быть мошеннической ловушкой. Избегайте разговоров с такими собеседниками, не перечисляйте незнакомцам деньги и всегда будьте бдительными и рассудительными при проведении любых денежных операций, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

В Ужгороде задержали мошенника с Сумщины, который выманил у пенсионеров около 600 тыс. грн.
11.10.2018 11:23

В Ужгороде задержали мошенника с Сумщины, который выманил у пенсионеров около 600 тыс. грн.

Полицейские Закарпатья во время обыска жилья серийного мошенника с Сумщины обнаружили оружие и драгоценности....

10.10.2018 15:04

На Сумщине прокуратура подозревает мать и дочь в мошенничестве

Шосткинской местной прокуратурой сообщено о подозрении в мошенничестве двум женщинам....

09.10.2018 17:36

Фейковый односельчанин «заработал» 3 тысячи на чувствах глуховчанки

Несмотря на многочисленные предупреждения правоохранителей, жители области продолжают попадаться на крючок аферистов и пополнять их карманы собственными средствами....

08.10.2018 13:13

На Сумщине фейковый банкир обогатился на 16 тысяч

Жертвой аферистов стала 33-летняя жительница Середина-Будского района, которая наткнулась на псевдобанкира и потеряла немалую сумму собственных денег....

04.10.2018 16:29

В Ужгороде задержали фейкового полицейского с Сумщины

Работники сектора криминальной полиции Ужгорода задержали и поместили в изолятор временного содержания жителя Сумской области, который подозревается в совершении...

Новости

Ростиславу Кибец нужна помощь!
11.10.2018 17:21
Заходи з нагоди Дня захисника України
11.10.2018 11:32
Сумские дзюдоисты стали третьими на чемпионате Украинд
Сегодня 10:19
Мошенники обманули роменского фермера более чем на 200 тыс. гривен
Сегодня 10:06
В Конотопе праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины начались с «разжигания вражды и неннависти»
Вчера 21:55
За неделю до Нового года на Сумщине пройдут выборы
Вчера 20:30
Экс-главу милиции Сумской области ищут за кражу старинного оружия у коллекционера
Вчера 20:14
Сумские волейболисты стартовали с победы в кубке Украины (обновлено)
Вчера 18:21
В Сумах 58-летний пешеход попал под колеса авто (видео)
Вчера 18:07
СумГУ отметил 70-летие
Вчера 17:59
Сумщину посетил посол Латвии в Украине
Вчера 17:53
Сумчане снова просят решить проблему пешеходного перехода у «МакДональдса»
Вчера 17:44
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.