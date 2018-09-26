Мошенники обманули роменского фермера более чем на 200 тыс. гривен Аферист, назвавшийся «менеджером» одной из фирм, занимающейся продажей минеральных удобрений, обманул директора агрофирмы на сумму более 200 000 гривен.

В Роменский отдел полиции обратился 55-летний житель района, который сообщил, что, воспользовавшись предложением приобрести минеральные удобрения по выгодной цене, наткнулся на афериста, который обманул его на 200 000 гривен. По словам мужчины, он уже много лет занимается фермерством и закупает необходимые удобрения у различных фирм, поэтому, когда ему позвонили и предложили купить выгодный товар, он сразу согласился.

«Аферист действовал по хорошо известной схеме, - говорит Сергей Башкиров, заместитель начальника Роменского отдела полиции. - Он сам позвонил потерпевшему, назвался «менеджером» одной из известных фирм, которая занимается продажей удобрений. Они договорились о способе оплаты и сроках получения товара, заключили соответствующий договор с подписями и печатями обеих сторон, который пересылался по электронной почте. По договоренности пострадавший перечислил оговоренную сумму денег, а это 201 250 гривен на указанный счет и подтвердил заказ. После чего телефон так называемого «менеджера» и другие контактные телефоны продавцов перестали отвечать».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 «Мошенничество, совершенное в крупных размерах» Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать всех причастных к мошеннической схеме и напоминают гражданам, что звонки с неизвестных номеров могут быть мошеннической ловушкой. Избегайте разговоров с такими собеседниками, не перечисляйте незнакомцам деньги и всегда будьте бдительными и рассудительными при проведении любых денежных операций, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.