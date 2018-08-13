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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские дзюдоисты стали третьими на чемпионате Украинд

12 октября в Харькове завершился чемпионат Украины по дзюдо.

Во второй день соревнований к «золоту» Артема Хомулы и седьмому месту Анжелы Титаренко наши дзюдоисты добавили всего лишь еще одно седьмое место – Дмитрия Цюха в весовой категории до 81 кг. За счет этого наша мужская команда и заняла третье общекомандное место. В целом наша сборная стала седьмой.

Кроме того, отличились студенты СумГУ: в весовой категории до 81 кг киевлянин Александр Черкай стал третьим. Его земляк Андрей Колесник (+100 кг) стал вторым. Черниговчанка Наталья Чистякова стала лучшей в весовой категории до 78 кг. Выпускник СумГУ Кеджау Ньябали стал лучшим в весовой категории до 100 кг, уроженец Сумщины Дмитрий Бережной - вторым в весе 90 кг.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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