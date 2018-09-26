«Food Centre-СумДУ» в тяжелом матче удержал победу в Броварах 13 октября сумская команда играла в Броварах матч второго тура чемпионата Украины по футзалу.

Соперником сумчан был местный «Атлетик». Наши начали «за здравие», забив за первые 9 минут три мяча – отличились Максим Мысловский (3 минута), Роман Зеленский (5) и Виталий Катеринин (9). За две минуты хозяева сократили отставание до минимума. На 17-ой минуте Агил Велиев делает счет 2:4. Но под конец тайма хозяева вновь приблизились к сумчанам на расстояние одного точного удара. В середине второго тайма команды обменялись голами – за наших на 29-ой минуте снова забил Велиев, через две минуты счет стал 4:5. До финального свистка он не менялся.

В итоге вторая победа сумчан, и сейчас они лидеры первой лиги. Сегодня роменский «Рятувальник» будет принимать дебютанта лиги «Авангард» из Краматорска.

«Атлетик» — «Food Centre-СумДУ» — 4:5

Голы: Бодров, 10, Бульбин, 11, 19, Степаненко, 31 — Мысловский, 3, Зеленский, 5, Катеринин, 9, Велиев, 17, 29

Предупреждения: Гнездилов, 13, Степаненко, 16 — Прощенко, 34, Сорока, 36