Сумские хоккеистки заняли весь пьедестал чемпионата Украины среди 13-летних

В турнире приняли участие шесть команд, в том числе четыре сумские, которые заняли первые четыре места.
По итогам кругового турнира «золото» у команды СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Наталья Кукарина), «серебро» - у СДЮШОР «Динамо-3» (тренеры Наталья Ткач, Виктория Стеценко), «бронза» - у СДЮШОР «Динамо-2» (тренеры Елена Свистюр, Инна Бондаренко).
Четвертое место у Областной ДЮСШ, пятое у Сборной Полтавы, шестое у МДЮСШ № 1 г. Винница.
Лучшим игроком турнира признана Анастасия Воловикова (ОДЮСШ г.Сумы).
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