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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские хоккеистки заняли весь пьедестал чемпионата Украины среди 13-летних

9-13 октября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2004-2005 г.р.

В турнире приняли участие шесть команд, в том числе четыре сумские, которые заняли первые четыре места.

По итогам кругового турнира «золото» у команды СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Наталья Кукарина), «серебро» - у СДЮШОР «Динамо-3» (тренеры Наталья Ткач, Виктория Стеценко), «бронза» - у СДЮШОР «Динамо-2» (тренеры Елена Свистюр, Инна Бондаренко).

Четвертое место у Областной ДЮСШ, пятое у Сборной Полтавы, шестое у МДЮСШ № 1 г. Винница.

Лучшим игроком турнира признана Анастасия Воловикова (ОДЮСШ г.Сумы).

Спорт Хоккей на траве

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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