Сумские хоккеистки заняли весь пьедестал чемпионата Украины среди 13-летних 9-13 октября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2004-2005 г.р.

В турнире приняли участие шесть команд, в том числе четыре сумские, которые заняли первые четыре места.

По итогам кругового турнира «золото» у команды СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Наталья Кукарина), «серебро» - у СДЮШОР «Динамо-3» (тренеры Наталья Ткач, Виктория Стеценко), «бронза» - у СДЮШОР «Динамо-2» (тренеры Елена Свистюр, Инна Бондаренко).

Четвертое место у Областной ДЮСШ, пятое у Сборной Полтавы, шестое у МДЮСШ № 1 г. Винница.

Лучшим игроком турнира признана Анастасия Воловикова (ОДЮСШ г.Сумы).