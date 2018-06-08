БК «СумДУ» стартовал в высшей лиге с поражения

В матче второго тура против местного «Днепра-2-ДВУФК-СДЮШОР № 5» наша команда вела в счет две четверти, но провал в третьей свел все усилия на нет. А в четвертой наши уже не смогли догнать соперника 69:64 (15-20, 14-24, 22-4, 18-16).
Лучшие в нашей команде: Игорь Кривич – 17 очков + 6 подборов, Игорь Стародуб – 13 очков + 5 подборов + 5 перехватов.
Сегодня пройдет повторная игра.
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