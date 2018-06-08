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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:221079

БК «СумДУ» стартовал в высшей лиге с поражения

13 октября сумские баскетболисты играли в Днепре.

В матче второго тура против местного «Днепра-2-ДВУФК-СДЮШОР № 5» наша команда вела в счет две четверти, но провал в третьей свел все усилия на нет. А в четвертой наши уже не смогли догнать соперника 69:64 (15-20, 14-24, 22-4, 18-16).

Лучшие в нашей команде: Игорь Кривич – 17 очков + 6 подборов, Игорь Стародуб – 13 очков + 5 подборов + 5 перехватов.

Сегодня пройдет повторная игра.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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