Украинец пытался вывезти через границу старинную икону

В пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку вывоза из Украины старинной иконы.
Осматривая автомобиль марки «DAEWOO» украинской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди других вещей водителя обнаружил Смоленскую икону Божией Матери, изготовленную ориентировочно в XIX веке.
Сейчас икону, которая возможно представляет историческую и культурную ценность, изъято. На правонарушителя составлены административные материалы.
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