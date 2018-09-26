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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:46535

Украинец пытался вывезти через границу старинную икону

В пункте пропуска «Екатериновка» в автомобиле украинца обнаружили старинную икону.

В пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку вывоза из Украины старинной иконы.

Осматривая автомобиль марки «DAEWOO» украинской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди других вещей водителя обнаружил Смоленскую икону Божией Матери, изготовленную ориентировочно в XIX веке.

Сейчас икону, которая возможно представляет историческую и культурную ценность, изъято. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Икона Пограничники

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