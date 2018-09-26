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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36617

Сумские волейболисты проиграли «Фавориту»

Завершился второй этап кубка Украины по волейболу среди мужских команд.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ», вышедшая в следующий раунд после двух матчей в группе «J», которая играла в Лубнах, сегодня играла с хозяевами. Не имея особой мотивации, сумчане уступили лубенцам в трех партиях 0:3 (21-25, 16-25, 20-25). Обе команды вышли в следующий раунд еще вчера.

В другой игре «Буревесник-ШВСМ» из Чернигова разделался с ВК «Крыжополь» 3:0.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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