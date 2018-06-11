Сумские баскетболисты взяли реванш у днепрян

В Днепре соперником нашей команды был «Днепр-2-ДВУФК-СДЮШОР №5». После вчерашнего поражения сумчане взяли уверенный реванш 64:89 (17-15, 19-23, 8-26, 20-25).
Как и вчера лучшим на площадке был Игорь Кривич – 23 очка + 9 подборов, также отличились: Максим Мочалов – 16 очков + 8 подборов, Григорий Алтухов – 14 очков + 6 подборов, Виталий Игнатченко – 10 очков + 7 подборов.
После двух игр у наших 3 очка и восьмое место в турнирной таблице группы 1 (и два матча в запасе).
13 октября сумские баскетболисты играли в Днепре....
30 сентября в Днепре прошел второй матч за суперкубок Украины по баскетболу....
ФБУ определила система соревнований и количество участников в чемпионате Украины в Высшей лиге среди мужских команд....
«Днепр» усилился теперь уже экс-защитником «Запорожья» Андреем Кожемякиным....
БК «СумГУ» - серебряный призер Студенческой баскетбольной лиги Украины....