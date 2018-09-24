Сумской каратист взял «бронзу» в Токио

В составе сборной Украины выступал сумчанин Игорь Угнич. В весовой категории до 60 кг он проиграл французу Kajith Kanagasingam только по дополнительным показателям, а затем в утешительных боях одержал три победы над узбеком Садриддином Сайматовым, азербайджанцем Фирдоуси Фарзалиевым и над земляком Олегом Филиповичем и стал третьим.
Напомним, ранее Игорь Угнич был седьмым на таком же турнире в Берлине, затем пятым –в Сантьяго.
12-14 октября в Сумах состоится традиционный международный турнир по Госоку Рю Будо 6th SOKE KUBOTA EURO CUP....
30 сентября в Сумах прошел 5-й открытый турнир по каратэ памяти Валентина Угнича....
12-14 октября в Сумах состоится традиционный международный турнир по Госоку Рю Будо 6th SOKE KUBOTA EURO CUP....
22-23 сентября в Киеве проходил турнир по каратэ Sen Bin Cup....
22-23 сентября в Сантьяго (Чили) прошел международный турнир серии «Karate 1. Series A»....