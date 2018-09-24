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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:54293

Сумской каратист взял «бронзу» в Токио

12-14 октября в Токио (Япония) проходил очередной международный турнир серии «Karate 1. Series A».

В составе сборной Украины выступал сумчанин Игорь Угнич. В весовой категории до 60 кг он проиграл французу Kajith Kanagasingam только по дополнительным показателям, а затем в утешительных боях одержал  три победы над узбеком Садриддином Сайматовым, азербайджанцем Фирдоуси Фарзалиевым и над земляком Олегом Филиповичем и стал третьим.

Напомним, ранее Игорь Угнич был седьмым на таком же турнире в Берлине, затем пятым –в Сантьяго.

Спорт Игорь Угнич Каратэ

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