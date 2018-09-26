Ночью на перекрестке Прокофьева и Харьковская произошла авария

«На перекрестке ул. Прокофьевн и ул. Харьковская ДТП произошло около 00:40. Мимо проезжали, увидели две машины разбитых, много скорых. Все живы, самое главное. В скорой, по предварительной информации, находилась девушка в положении. За рулем «Ланоса» не известно. Кто виноват, сложно сказать, надеемся установят виновника и честно привлекут к ответственности», - написала сумчанка выложив фото.
Подробности позже…
11 октября, около 15.30, на линию 102 поступило сообщение о ДТП на ул. Роменская....
Под Сумами столкнулись маршрутка Mercedes Sprinter и частный автомобиль Dаewoo Lanos, в котором находились работники полиции....
Сегодня, 10 октября, в 14:46 в дежурную часть Сумского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что на 320-м километре...
9 октября, около 18.40 на перекрестке улиц Герасима Кондратьева и 20 лет Победы произошло ДТП....
Сегодня утром, 10 октября, на ул. Первомайская произошла авария под зданием Ковпаковского райсуда....