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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:23928

Ночью на перекрестке Прокофьева и Харьковская произошла авария

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет сумчанка Наталия Гресс.

«На перекрестке ул. Прокофьевн и ул. Харьковская ДТП произошло около 00:40. Мимо проезжали, увидели две машины разбитых, много скорых. Все живы, самое главное. В скорой, по предварительной информации, находилась девушка в положении. За рулем «Ланоса» не известно. Кто виноват, сложно сказать, надеемся установят виновника и честно привлекут к ответственности», - написала сумчанка выложив фото.

Подробности позже…

Фото
Право Дтп ДТП с пострадавшими

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