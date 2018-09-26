Ночью на перекрестке Прокофьева и Харьковская произошла авария Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет сумчанка Наталия Гресс.

«На перекрестке ул. Прокофьевн и ул. Харьковская ДТП произошло около 00:40. Мимо проезжали, увидели две машины разбитых, много скорых. Все живы, самое главное. В скорой, по предварительной информации, находилась девушка в положении. За рулем «Ланоса» не известно. Кто виноват, сложно сказать, надеемся установят виновника и честно привлекут к ответственности», - написала сумчанка выложив фото.

Подробности позже…