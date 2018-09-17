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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин выиграл «десятку» на Черкасском полумарафоне

14 октября в Черкассах прошел традиционный полумарафон.

В его рамках были забеги от 300 м до 21 км. На дистанции в 10 км победу одержал сумчанин Виталий Ивах – 32 минуты 11 секунд. В полумарафоне соревновались несколько представителей Сумщины – лучший результат у кролевчанина Константина Тельнова – 1:12:29 – четвертое время.

Спорт Виталий Ивах Легкая атлетика

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