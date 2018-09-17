Сумчанин выиграл «десятку» на Черкасском полумарафоне

В его рамках были забеги от 300 м до 21 км. На дистанции в 10 км победу одержал сумчанин Виталий Ивах – 32 минуты 11 секунд. В полумарафоне соревновались несколько представителей Сумщины – лучший результат у кролевчанина Константина Тельнова – 1:12:29 – четвертое время.
7 октября в Киеве прошел традиционный Wizz Air Kyiv City Marathon....
29-30 сентября в Днепре прошел командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей (2001 г.р. и младше)....
22-23 сентября в Черкассах проходил чемпионат Украины по эстафетному бегу....
Сегодня, 22 сентября, в Краматорске прошел марафонский забег «Наш Краматорск»....
14-15 сентября в Харькове состоялись соревнования Командного чемпионата Украины среди ДЮСШ и СДЮШОР (2003 г.р. и младше)....