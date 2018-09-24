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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:42559

Сумские каратисты отличились в Днепре

На выходных в Днепре проходил традиционный турнир по каратэ WKF «Dnipro open 2018».

Пока глава спортклуба «Прогресс» Игорь Угнич защищал честь Украины в Японии, его старшие спортсмены успешно выступили на соревнованиях.

Анастасия Носова выиграла «золото», Данил Касьянов, Захар Ярмак, Юлия Багирова, Егор Стеценко и Андрей Буглак – «бронзу».

 
Спорт Каратэ

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