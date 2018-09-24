Сумские каратисты отличились в Днепре

Пока глава спортклуба «Прогресс» Игорь Угнич защищал честь Украины в Японии, его старшие спортсмены успешно выступили на соревнованиях.
Анастасия Носова выиграла «золото», Данил Касьянов, Захар Ярмак, Юлия Багирова, Егор Стеценко и Андрей Буглак – «бронзу».
12-14 октября в Токио (Япония) проходил очередной международный турнир серии «Karate 1. Series A»....
12-14 октября в Сумах состоится традиционный международный турнир по Госоку Рю Будо 6th SOKE KUBOTA EURO CUP....
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12-14 октября в Сумах состоится традиционный международный турнир по Госоку Рю Будо 6th SOKE KUBOTA EURO CUP....
22-23 сентября в Киеве проходил турнир по каратэ Sen Bin Cup....