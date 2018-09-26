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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10404

“Рятувальник” сыграл вничью с краматорским “Авангардом” (видео)

Сегодня, 14 октября, в рамках второго тура Первой лиги чемпионата Украины по футзалу роменские “спасатели” на своей площадке сыграли вничью с краматорским “Авангардом” – 1:1.

Оба гола в этой встрече были забиты еще до перерыва. На девятой минуте “Рятувальник” вывел вперед капитан команды Владимир Чухненко, а через шесть минут паритет в счете, как оказалось, окончательно, восстановил Олег Выставной. В следующем туре подопечным Игоря Саливона предстоит встретиться с черкасским “Днепром”, который сегодня в родных стенах уступил “Эпицентру К-Таирова”. Ну а перед тем, напомним, мы станем свидетелями второй серии противостояния “Рятувальника” и “Food Centre-СумДУ”. Теперь уже в рамках Кубка Украины.

 
Спорт Рятувальник Футзал

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