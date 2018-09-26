Сумские любители продолжают выигрывать в чемпионате Украины 13-14 октября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

Обе команды с Сумщины набрали по 3 очка. Липоводолинский «Альянс» дома переиграл МФК «Первомайск» 3:2. «Виктория» из Николаевки в гостях обыграла «Агродім» из Бахмача 0:3.

Другие игры тура:

«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) – «Олимпик» (Кропивницкий) 7:1

«Чайка» (Вышгород) – «Авангард» (Бзив) 0:6

«Факел» (Липовец) - ФК «Рубикон-Вишневое» (Киев) 1:0

«Диназ» (Вышгород) – «Авангард» (Корюковка) 2:2

После 11 туров лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 31 очко, у наших - на 10 очков меньше, однако у «Виктории» игра в запасе.