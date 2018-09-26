Сумские любители продолжают выигрывать в чемпионате Украины

Обе команды с Сумщины набрали по 3 очка. Липоводолинский «Альянс» дома переиграл МФК «Первомайск» 3:2. «Виктория» из Николаевки в гостях обыграла «Агродім» из Бахмача 0:3.
Другие игры тура:
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) – «Олимпик» (Кропивницкий) 7:1
«Чайка» (Вышгород) – «Авангард» (Бзив) 0:6
«Факел» (Липовец) - ФК «Рубикон-Вишневое» (Киев) 1:0
«Диназ» (Вышгород) – «Авангард» (Корюковка) 2:2
После 11 туров лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 31 очко, у наших - на 10 очков меньше, однако у «Виктории» игра в запасе.
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