Сумские футзалисты стартовали в Кубке Украины с победы (видео)

В Киеве сумчане играли против команды «Анреал-ATRIX». Игра завершилась в пользу гостей 1:2.
Ответный матч пройдет в четверг, 18 октября.
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