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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56214

Юные сумские борцы отличились в Харькове

13-14 октября в Харькове проходил Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек «Звездная осень».

В соревнованиях приняли участие около 200 участников из 20 с лишним команд из разных регионов Украины и Молдовы.

Представители Сумщины и клуба «Чемпион» Максим Вакуленко (весовая категория до 41 кг, пгт Степановка) и Дмитрий Горшков (62 кг, с.Сад), выйдя в малые финалы, стали обладателями бронзовых наград.

В шаге от пьедестала остановились, заняв пятые места, их одноклубники - Даниил Панченко (41 кг, пгт Николаевка, Белопольский р-н) и Никита Киптенко (29 кг, Сумы).

Подготовили спортсменов тренеры Виталий Дегтярь, Станислав Глущенко и Юрий Голуб.

Спорт Вольная борьба

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