Юные сумские борцы отличились в Харькове

В соревнованиях приняли участие около 200 участников из 20 с лишним команд из разных регионов Украины и Молдовы.
Представители Сумщины и клуба «Чемпион» Максим Вакуленко (весовая категория до 41 кг, пгт Степановка) и Дмитрий Горшков (62 кг, с.Сад), выйдя в малые финалы, стали обладателями бронзовых наград.
В шаге от пьедестала остановились, заняв пятые места, их одноклубники - Даниил Панченко (41 кг, пгт Николаевка, Белопольский р-н) и Никита Киптенко (29 кг, Сумы).
Подготовили спортсменов тренеры Виталий Дегтярь, Станислав Глущенко и Юрий Голуб.
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