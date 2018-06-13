Юные сумские борцы отличились в Харькове 13-14 октября в Харькове проходил Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек «Звездная осень».

В соревнованиях приняли участие около 200 участников из 20 с лишним команд из разных регионов Украины и Молдовы.

Представители Сумщины и клуба «Чемпион» Максим Вакуленко (весовая категория до 41 кг, пгт Степановка) и Дмитрий Горшков (62 кг, с.Сад), выйдя в малые финалы, стали обладателями бронзовых наград.

В шаге от пьедестала остановились, заняв пятые места, их одноклубники - Даниил Панченко (41 кг, пгт Николаевка, Белопольский р-н) и Никита Киптенко (29 кг, Сумы).

Подготовили спортсменов тренеры Виталий Дегтярь, Станислав Глущенко и Юрий Голуб.