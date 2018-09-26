Чемпионат Сумщины: матчи субботы

ФК «Велетень» (Глухов) 3:1 ФК «Шостка»
Голы: Гололобов Максим (59, 69), Гавриш Дмитрий (90+1) - Шевцов Артем (86)
«Гранум» (Снежки) 3:1 ФК «Тулиголовец»
Голы: Окипный Руслан (6), Бокач Александр (26), Бушля Антон (30) - Остапенко Михаил (90+3)
В турнирной таблице лидирует «Альянс» (Липовая Долина) – 43 очка (в 16 играх), «Виктория» (Николаевка) – 41 (16), «LS Group» (В.Сыроватка) – 34 (17), ФК «Тростянец» - 33 (17), ФК «Велетень» (Глухов) – 28 (17)…
В чемпионате отсалось сыграть 5 матчей.
Сегодня, 12 октября, в рамках 13-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге ПФК «Сумы» принимал «Колос» из Коваливки....
11 октября на поле ФЦ «Барса» команда Сумского государственного университета сыграла первый матч нового сезона....
В пятницу, 12 октября, в Сумах пройдет игра 13-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге....
10 октября были сыграны перенесенные матчи чемпионата Сумщины по футболу....
9 октября на поле стадиона СНАУ сыграли матч чемпионата Украины по футболу среди команд вузов....