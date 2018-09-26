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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01429

Чемпионат Сумщины: матчи субботы

13 октября были сыграны два матча 18-го тура чемпионата области по футболу в высшей лиге.

ФК «Велетень» (Глухов) 3:1 ФК «Шостка»

Голы: Гололобов Максим (59, 69), Гавриш Дмитрий (90+1) - Шевцов Артем (86)

«Гранум» (Снежки) 3:1 ФК «Тулиголовец»

Голы: Окипный Руслан (6), Бокач Александр (26), Бушля Антон (30) - Остапенко Михаил (90+3)

В турнирной таблице лидирует «Альянс» (Липовая Долина) – 43 очка (в 16 играх), «Виктория» (Николаевка) – 41 (16), «LS Group» (В.Сыроватка) – 34 (17), ФК «Тростянец» - 33 (17), ФК «Велетень» (Глухов) – 28 (17)…

В чемпионате отсалось сыграть 5 матчей.

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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