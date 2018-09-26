На Сумщине пограничники изъяли крупную партию сигарет

Реализуя заранее полученную оперативную информацию о возможной противоправной деятельности, а также о вероятном месте накопления контрабандного груза, пограничный наряд возле одного из заброшенных домов населенного пункта Степок, который находится вблизи госграницы, заметил неизвестное лицо.
При приближении охранников границы к дому лицо прибегло к бегству. Подойдя к дому, пограничники заметили пламя из окон - внутри горели ящики с сигаретами. Предварительно установлено, что неизвестный, чтобы уничтожить доказательства противоправной деятельности, осуществила поджог товара.
Стражи границы немедленно вызвали на место происшествия работников ГСЧС и Национальной полиции.
После локализации пожара, пакеты с табачными изделиями, общее количество которых составило более 8500 пачек сигарет, доставлены в пограничное подразделение, в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы.
Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, которые возможно причастны к указанной противоправной деятельности.
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