На Сумщине пограничники изъяли крупную партию сигарет В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы предотвратили незаконное накопление и перемещение через российско-украинскую государственную границу значительного количества табачных изделий.

Реализуя заранее полученную оперативную информацию о возможной противоправной деятельности, а также о вероятном месте накопления контрабандного груза, пограничный наряд возле одного из заброшенных домов населенного пункта Степок, который находится вблизи госграницы, заметил неизвестное лицо.

При приближении охранников границы к дому лицо прибегло к бегству. Подойдя к дому, пограничники заметили пламя из окон - внутри горели ящики с сигаретами. Предварительно установлено, что неизвестный, чтобы уничтожить доказательства противоправной деятельности, осуществила поджог товара.

Стражи границы немедленно вызвали на место происшествия работников ГСЧС и Национальной полиции.

После локализации пожара, пакеты с табачными изделиями, общее количество которых составило более 8500 пачек сигарет, доставлены в пограничное подразделение, в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы.

Пограничники используют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, которые возможно причастны к указанной противоправной деятельности.