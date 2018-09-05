Сумские конники отличились в Днепре 12-14 октября в Днепре проходил финал Открытого Кубка по конному спорту.

Первый день соревнований удачно начал Кирилл Думчиков на Калипсо (2 место на 90 см). Александр Иванов, как всегда, продемонстрировал хорошее выступление: Фауна (3 место - 105 см), Браксис Стар (2 место - 110 см).

Второй день соревнований снова в лидерах Александр на Лорде (1 место - 120 см), на Браксис Стар (2 место - 120 см). Эдуард Гармаш и Капа заняли 5-ое место в открытом классе. Для них это были первые выездные соревнования вместе.

Заключительный день соревнований принес нашему спортсмену Александру Иванову не менее весомые результаты: на Браксис (2 место - 125 см), на Лорде (3 место - 125 см).