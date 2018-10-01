Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58170

В Шостке разыграли кубок области по шашкам

13-14 октября в Шостке прошел финал кубка области по шашкам-64.

В первый день соревнований были «быстрые шашки». В мужском турнире приняла участие и победила Лидия Шкребень из Шостки, 2-ое - Григорий Редько из Сум, 3-е - Владислав Зимовец из Шостки. Среди женщин первая - Лидия Гузей из Кролевца, вторая - Диана Черкай из Шостки, третья - Валентина Диль из Кролевца.

Во второй день соревнований – «блиц». Вот его результаты: первое место у Григория Редько из Сум, второе место - у Владислава Зимовца из Шостки, третье - Николай Гончаров из Шостки. У женщин - первая Лидия Шкребень (Шостка), вторая - Валентина Диль из Кролевца и третья - Диана Черкай из Шостки.

Также в эти выходные был проведен Кубок области по шашкам-64 среди детей. И вот его результаты: первое место среди девушек заняла Даша Моторина, второе место - Настя Самбур, третья - Виктория Попова (все – Шостка). У юношей первым стал Дмитрий Стрижак (Сумы), вторым - Анатолий Кравченко и третьим - Ярослав Левченко (оба – Шостка).

Спорт Шашки Шостка

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