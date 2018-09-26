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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:28496

В Сумах до конца недели должны включить отопление в школах, детсадах и больницах

Вопрос включения отопления обсуждали сегодня, 16 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Сегодня по письменным обращениям «Сумытеплоэнерго» включает отопление в заведениях образования и здравоохранения, - начала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

- В лечебных учреждениях везде уже включено? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Нет, не везде.

- По состоянию на конец прошлой недели отопление было включено только в роддоме и в стационаре четвертой больницы, - доложил представитель горотдела здравоохранения.

- Давайте тогда так, мне информацию, какая температура во всех палатах во всех больницах, - дал поручение мэр. – Если это солнечная сторона, вопросов нет. А если несолнечная, то может быть и холодно. Ночью видите какая температура. В лечебных учреждениях уже должно быть тепло.

- Мы мониторим…

- Та не надо мониторить, надо включать. Чтобы в четверг утром вы мне доложили, что все включено. Что дальше?

- По управлению образования обращений от школ и детсадов не поступало, - продолжила Надежда Покутняя.

- Понятно, почему так? - снова мэр. – Потому что у нас были длинные выходные. Антонина Николаевна (Данильченко – начальник горуправления образования и науки – Ред.), проследите, чтобы руководители внимательно относились к решению комиссии по ТБЧС при несоответствии санитарным нормам.

- По жилому фонду «Сумытеплоэнерго» начало подачу теплоносителя будем подавать согласно утвержденным графикам, - снова Н.Покутняя.

- Александр Иванович, - обратился мэр к своему заму по ЖКХ г-ну Журбе. – Каждый день лично мне докладываете, как происходит подключение домов к теплу.

Общество Отопительный сезон

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