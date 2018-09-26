Будет ли тепло в Ковпаковском районе Сум? Это зависит от лимитов на газ, которые до сих пор не получила котельная Северного промузла.

Вопрос обсуждали сегодня, 16 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- А что у нас по Котельной Северного промузла? – спросил мэр Сум Александр Лысенко. - Сейчас у нас нет информации по лимитам газа?

- Техническая возможность включения Котельной есть, - доложил директор КСПУ Николай Жовтобрюх. – В отношении ресурсов, Александр Николаевич, вы знаете ситуацию, наверное, даже лучше меня. Ведется активная работа руководства объединения с трейдерами. Будем надеяться, что на этой неделе вопрос сдвинется…

- На сегодня «Нафтогаз» не предоставил договоров еще никому, - поднялся заммэра Сум Александр Журба. – Информации нет еще нигде в облгазах. Такая ситуация по всей стране. Пока кабмин не примет решение по поводу цены, договоров не будет. Облгазы не смогут пустить газ теплопоставщикам…

- Ну, это общеукраинский вопрос, - перебил его мэр. – Думаю, свое распоряжение они выполнят. Думаю, они найдут средства влияния на «Нафтогаз», чтобы было все согласовано. Потому что это социальная сфера.

- Если до 18-го числа не будет цены, то газ будет по коммерческой цене, - снова Александр Журба. – И тогда будет массовый пересмотр тарифов и эту разницу будут на кого-то перекладывать.

- Хватит, это полномочия государства, - перебил его мэр. – Вы начинаете расшифровывать, а люди поймут, что это городская власть устанавливает тарифы на газ. Мы сегодня ждем 18-го числа и подачи газа. Но у нас есть и местная проблема – задолженность КСПУ за газ перед «Нафтогазом». Это наша местная проблема. Я сегодня подписал протоколы реструктуризации погашения долгов КСПУ, дальше дело за Кабмином. Мы ждем до завтрашнего вечера, дадут ли лимиты КСПУ. Соответствующее обращение в СБУ я уже сделал. Сейчас делаем соответствующее обращение в прокуратуру. Снова в СБУ, что нельзя сегодня срывать поставку тепла в городе, потому что это приведет к нарушению баланса, а также это просто нарушение прав человека. Люди же платят, а организация, которая должна поставлять им тепло, его не поставляет. Поэтому прошу вас, Александр Иванович, сегодня и завтра лично вести переговоры с газотрейдерами о возможности запуска Северного промузла. Мы не должны допустить, чтобы в нашем городе в Ковпаковском районе не было теплоносителя. Все, что зависит от нас, мы выполнили. Готовьте письма в СБУ, прокуратуру и областную администрацию. Все должны понимать, что происходит.