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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумского депутата нашли в базе «Миротворца»

Депутат Сумского горсовета Дмитрий Ханудрин попал в «Чистилище» сайта «Миротворец».

Информацию прокомментировал сам депутат на своей странице в Фейсбуке.

«На одном из интернет ресурсов г.Сумы была размещена информация о внесении меня в базу «Миротворец».

По ссылке (которая было опубликовано 31.12.2015) - https://myrotvorets.center/cr.../xandurin-dmitrij-viktorovich/ распространена недостоверная информация в отношении меня.

Информация на сайте «Миротворец» не соответствует действительности и является полной ерундой.

Моим помощником подготовленное депутатское обращение на главу УСБУ в Сумской области с просьбой провести проверку данной информации, подтвердить ее или опровергнуть. По возвращению из командировки подпишу это обращение и отнесу в приемную СБУ.

Что касается самого размещения:

Во-первых, да я действительно является членом ОО «Сумская областная федерация страйкбола», созданного примерно в 2008 году, членами ОО являются более 100 жителей г.Сумы, значительное количество из которых принимали участие в АТО, являются действующими военными или служат в рядах правоохранительных органов Украины, к сожалению, среди членов ОО есть и погибшие Герои, которые похоронены на Аллее Славы в г. Сумы.

Мне кажется, что кто-то из «добрых людей» для того чтобы поставить галочку перед руководством внес данную ложную, не проверенную информацию на сайт «Миротворец» в отношении меня, потому что в конце 2015 года я стал депутатом Сумского городского совета и кто-то слил информацию, что я являюсь членом данного ОО.

Во-вторых, где-то с 2001 года я не проживаю и не прописан по адресу, указанному на сайте, что еще раз подтверждает не проверенность информации.

Все вышеизложенное можно очень просто проверить», - написал депутат.

Политика Депутат Сумского городского совета Дмитрий Хандурин Миротворец

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