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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные тушили сеновал

Ликвидировав возгорание сеновала, пожарные спасли от уничтожения хозяйственную постройку и жилой дом.

14 октября в 12:39 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сеновала в с. Вильшана Недригайловского района. О пожаре сообщили соседи, которые увидели густой дым изнутри сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 16-ой Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию, проведенной разведкой было установлено, что огнем охвачено здание по всей площади, существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный жилой дом и еще одну хозяйственную постройку.

В 12:58 пожар был локализован, а в 13:58, потратив на тушение 2,5 тонны воды, полностью ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Недригайловский район Пожар

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