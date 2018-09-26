На Сумщине пожарные тушили сеновал Ликвидировав возгорание сеновала, пожарные спасли от уничтожения хозяйственную постройку и жилой дом.

14 октября в 12:39 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сеновала в с. Вильшана Недригайловского района. О пожаре сообщили соседи, которые увидели густой дым изнутри сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 16-ой Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию, проведенной разведкой было установлено, что огнем охвачено здание по всей площади, существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный жилой дом и еще одну хозяйственную постройку.

В 12:58 пожар был локализован, а в 13:58, потратив на тушение 2,5 тонны воды, полностью ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.