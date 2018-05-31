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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели чемпионат области по панкратиону

13 октября в Сумах прошел чемпионат области и открытый чемпионат Сумской областной организации физкультурно-спортивного общества «Спартак» по панкратиону.

Чемпионаты среди мужчин и женщин традиционно проводили в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко в разделах «фулл» и «традишин».

В весовой категории до 57 кг I место получил Валентин Остапенко, II место занял Егор Яковенко, III место - Александр Андреев.

В весе до 62 кг I место получил Антон Пирковец, а II место - Михаил Андреев.

В весовой категории до 66 кг: I место - Дмитрий Вакуленко, II место - Иван Низовый, III место - Богдан Тимченко.

В весе до 71 кг Александр Костенко занял I место. II место - Евгений Курбет, III место - Александр Нечипорук.

В весовой категории до 77 кг: I место завоевал Александр Одинцов, II место - Александр Овчаренко, III место - Павел Пирогов, и Дмитрий Рыбальченко.

Виталий Иващенко занял I место, а Иван Товстый получил второе место в весовой категории до 84 кг.

В весе до 92 кг I место завоевал Виктор Щербак, II место - Игорь Ткаченко, III место - Ахмад Абуирмаис.

Среди женщин в весовой категории до 64 кг первое место завоевала Анастасия Воскобойник, II место - Марина Любимова, III место - Ольга Де-Кен-Не.

Также Дмитрий Вакуленко был награжден ценным подарком от Сумской областной организации Федерации панкратиона Украины за лучшее владение техникой и навыками панкратиона на этих соревнованиях.

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