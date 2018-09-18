Сумчанам добавят немножко троллейбусов 16 октября пассажиров коммунального транспорта в Сумах будут перевозить 50 троллейбусов и 23 автобуса КП «Электроавтотранс».

Уже с ноября эта цифра увеличится. Об этом сообщил сегодня, 16 октября, на аппаратном совещании в мэрии начальник транспортного отдела Сергей Яковенко.

Директор предприятия Виталий Однорог убежден, что такой динамике способствует как выпуск очередной группы по профессии «Водитель троллейбуса» (11 человек), так и восстановление специалистами ремонтного участка предприятия старых троллейбусов.

Так, в ближайшее время на маршруте № 8 «Химгородок – Аэропорт» будет курсировать 2 троллейбуса (сейчас 1), еще 1 троллейбус будет направлен на усиление маршрута № 10А «Центролит - ул. Героев Крут» в пиковые часы. В то же время, ожидается увеличение в выпусках до 5 машин в межпиковые часы.

- Наш коммунальный транспорт - это перспектива. Люди хотят им пользоваться. В свою очередь, при формировании бюджета, будем планировать закупку новых троллейбусов, - пообещал мэр Сум Александр Лысенко.

Напомним: в этом году пока было куплено всего 4 троллейбуса.