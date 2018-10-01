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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03195

Сумские копы поймали наркомана с краденным телефоном

Патрульные обнаружили мужчину с порошкообразным веществом неизвестного происхождения и похищенным мобильным телефоном.

Патрулируя улицу 1-я Северная, стражи порядка обнаружили гражданина, который нарушал общественный порядок. Проведя профилактическую работу, полицейские заметили, что гражданин пытается избегать общения с патрульными и хочет поскорее уйти.

В то же время было заметно, что он очень нервничает. Далее, во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожий на альфа-соль.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. При оформлении следователем необходимых документов, патрульные заметили у мужчины мобильный телефон Huawei, который по модели и цвету соответствовал тому, что находился в розыске.

Во время проверки его по имеющимся базам было установлено, что это средство связи уже больше года находится в розыске, как похищенное в областном центре. Поэтому, следователь изъял с места происшествия полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом и мобильный телефон.

Проводится проверка.

Право Кража Наркотики

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