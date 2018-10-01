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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 93 ЧП

В результате пожаров погиб один человек, еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 25 зданий, 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 90 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. На пожарах спасено одного человека, материальных ценностей на общую сумму более 2 млн. 750 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 8 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, осенью увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем!

В частности, при использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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