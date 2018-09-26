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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за неделю подорвали 8 боеприпасов времен войны

В течение недели пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было уничтожено 3 артиллерийских снаряда (152, 120 мм), 4 минометные мины (82, 50 мм.) и ручную гранату (Ф-1) времен Второй мировой войны.

Боеприпасы были обнаружены в Роменском, Ахтырском, Кролевецком и Путивльском районах.

В частности, на Ахтырщине местные жители во время сбора грибов в лесополосе наткнулись на 4 металлических предмета, похожих на боеприпасы. Опасная находка находилась в 4 км от жилых домов с. Солнечное. Об этом мужчины сообщили спасателям. На место вызова прибыли из Ромен пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 2 минометные мины калибра 82 мм и 2 минометные мины калибра 50 мм. Специалисты изъяли их, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают, наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае не касайтесь его, а тем более не пытайтесь изъять и перенести. Прекратите любые работы в данном районе, по возможности, огородите место находки подручными средствами. Об обнаружении боеприпаса немедленно сообщите Службу спасения по номеру "101" и правоохранительные органы по телефону "102". Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Устаревшие боеприпасы

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