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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22178

Сумчан запрошують на виставку сумського художника «Натхнення»

17 жовтня у приміщенні Сумської міської галереї відбудеться відкриття виставки сумського художника Володимира Ільченко під назвою «Натхнення».

Володимир Ільченко народився у 1985 році в місті Суми. Закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С Макаренка. Є учасником та ініціатором багатьох мистецьких проектів та пленерів у різних містах України, зокрема є автором стріт-арт об'єктів у Сумах та Харкові.

Відкриття виставки відбудеться о 17:00 за адресою: вул. Соборна, 27.

Вхід вільний.

Досуг Выставка

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