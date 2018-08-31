Сумчан запрошують на виставку сумського художника «Натхнення» 17 жовтня у приміщенні Сумської міської галереї відбудеться відкриття виставки сумського художника Володимира Ільченко під назвою «Натхнення».

Володимир Ільченко народився у 1985 році в місті Суми. Закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С Макаренка. Є учасником та ініціатором багатьох мистецьких проектів та пленерів у різних містах України, зокрема є автором стріт-арт об'єктів у Сумах та Харкові.

Відкриття виставки відбудеться о 17:00 за адресою: вул. Соборна, 27.

Вхід вільний.