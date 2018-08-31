Сумчан запрошують на виставку сумського художника «Натхнення»

Володимир Ільченко народився у 1985 році в місті Суми. Закінчив Сумський державний педагогічний університет ім. А.С Макаренка. Є учасником та ініціатором багатьох мистецьких проектів та пленерів у різних містах України, зокрема є автором стріт-арт об'єктів у Сумах та Харкові.
Відкриття виставки відбудеться о 17:00 за адресою: вул. Соборна, 27.
Вхід вільний.
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