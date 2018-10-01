В Сумах на сбушника, который избил патрульного, завели дело

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, пишет Sumy.Today.
По ее данным, сведения в Единый реестр досудебных расследований внес Сумской отдел полиции, а процессуальное руководство по делу будет осуществлять военная прокуратура.
Вчерашние события с участием сотрудника УСБУ в сумской области полиция квалифицировала как умышленное причинение телесных повреждений работнику правоохранительных органов в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей - ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается или ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.
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