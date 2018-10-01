На Сумщине поймали лжесвидетеля На Сумщине к уголовной ответственности привлечено свидетеля, который во время судебного разбирательства предоставил заведомо ложные показания.

Прокуратурой Сумской области 35-летнему жителю Ахтырского района Б. в пятницу, 12 октября 2018 года, сообщено о подозрении в предоставлении суду заведомо ложных показаний.

Так, в апреле 2017 года правоохранителями Сумщины задокументирован факт вымогательства адвокатом неправомерной выгоды от своего клиента для якобы передачи правоохранителям за содействие в возврате ранее изъятого автомобиля. Обвинительный акт в отношении указанного защитника направлен в Ахтырский горрайонный суд 30 июня 2017 года.

Во время судебного разбирательства стороной защиты заявлено ходатайство о допросе свидетеля Б. Во время допроса свидетель, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, действуя умышленно, вопреки предоставленной им суду присяге говорить правду и только правду, сообщил, что 24 апреля 2017 года он находился в офисе адвоката и слышал разговор между ним и его клиентом.

В частности он якобы был свидетелем того, что адвокат консультировал клиента о процедуре возврата изъятой машины. И когда клиент предложил предоставить работникам полиции неправомерную выгоду для ускорения возврата автомобиля, то адвокат возразил и отметил необходимость действовать в рамках, определенных законом. В то же время свидетель Б. сообщил, что средства, которые изъяли у адвоката при обыске, это гонорар с учетом налогов, о котором защитник говорил своему клиенту во время той встречи.

Однако выяснилось, что свидетель Б. предоставил суду ложные показания, поскольку 24 апреля 2017 года он находился за границей, поэтому не мог быть в офисе адвоката и слышать его разговор с клиентом.

Действия свидетеля квалифицированы по ч. 1 ст. 384 (введение в заблуждение суда) УК Украины, ему грозят исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.