Копы задержали сумчан с нунчаками и кастетом Патрульные задержали граждан с предметами с признаками холодного оружия.

На улице Прокофьева экипаж патрульной полиции остановил 46-летнего мужчину, который нарушал общественный порядок. Во время общения стражи порядка заметили, что из кармана куртки гражданина виднелся предмет, внешне похожий на нунчаки. Объяснить историю и цели дальнейшего использования этого предмета сумчанин не смог.

На улице Героев Крут патрульные обнаружили у 29-летнего гражданина предмет, похожий на кастет.

В обоих случаях на место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.