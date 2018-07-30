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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39337

Копы задержали сумчан с нунчаками и кастетом

Патрульные задержали граждан с предметами с признаками холодного оружия.

На улице Прокофьева экипаж патрульной полиции остановил 46-летнего мужчину, который нарушал общественный порядок. Во время общения стражи порядка заметили, что из кармана куртки гражданина виднелся предмет, внешне похожий на нунчаки. Объяснить историю и цели дальнейшего использования этого предмета сумчанин не смог.

На улице Героев Крут патрульные обнаружили у 29-летнего гражданина предмет, похожий на кастет.

В обоих случаях на место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Холодное оружие

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