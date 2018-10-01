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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57515

В Сумы приехал мэр Львова

Сегодня, 16 октября, в Сумах с рабочим визитом находится мэр Львова Андрей Садовый.

Утром вместе он поклонился памяти сумчан, погибших за свободу и независимость Украины, и возложил цветы к могилам погибших на Аллее Славы.
После этого посетил Центр обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей. Здесь Андрей Садовый осмотрел кабинеты, залы и новое оборудование, которое позволяет качественно обслуживать посетителей.
Пообщавшись с сотрудниками и осмотрев помещение Центра, Андрей Садовый резюмировал, что Сумы имеют хорошую базу для того, чтобы помогать тем, кто возвращается после боевых действий с Востока страны, пройти основательную реабилитацию и вернуться к мирной жизни.
Сегодня вечером сумчан ждут в конгресс-центре СумГУ, где пройдет мероприятие под названием «UrbanTalks Сумы & Львов» - дружеский диалог и поиск прикосновений партнерства между городами.Начало в 18.00.

Политика Андрей Садовый
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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