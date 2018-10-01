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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:44215

В Шостке на перекрестке столкнулись два джипа

Сегодня, 16 октября, около 11.30, в Шостке на перекрестке ул. Черниговской и пер. Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие.

Столкнулись два джипа: «Toyota Land Cruiser» и «Mitsubishi». Никто не пострадал. Автомобилям причинены механические повреждения, пишет Шостка.info.

Водитель «Toyota Land Cruiser» рассказал, что ехал по главной, позади автобуса. Вдруг со стороны пер. Шевченко выскочил «Mitsubishi» и произошло столкновение.

 
Право Дтп Шостка

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