В Шостке на перекрестке столкнулись два джипа Сегодня, 16 октября, около 11.30, в Шостке на перекрестке ул. Черниговской и пер. Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие.

Столкнулись два джипа: «Toyota Land Cruiser» и «Mitsubishi». Никто не пострадал. Автомобилям причинены механические повреждения, пишет Шостка.info. Водитель «Toyota Land Cruiser» рассказал, что ехал по главной, позади автобуса. Вдруг со стороны пер. Шевченко выскочил «Mitsubishi» и произошло столкновение.