В СБУ начали служебную проверку по вчерашним событиям в Сумах Речь идет о конфликте между сумским сбушником и патрульными, которые подозревали того в управлении авто в нетрезвом состоянии.

Пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Леся Рапута сообщила, что по данному факту начата служебная проверка: «До ее завершения никаких выводов мы не делаем, ждем результатов, по которым будет принято решение». Также она добавила: если по результатам служебной проверки будет установлено, что сотрудник СБУ нарушил законодательство, он понесет ответственность. Позиция управления в этом вопросе принципиальная, - сказала Олеся Рапута, пишет Sumy.Today.