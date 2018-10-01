В СБУ начали служебную проверку по вчерашним событиям в Сумах

Пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Леся Рапута сообщила, что по данному факту начата служебная проверка: «До ее завершения никаких выводов мы не делаем, ждем результатов, по которым будет принято решение». Также она добавила: если по результатам служебной проверки будет установлено, что сотрудник СБУ нарушил законодательство, он понесет ответственность. Позиция управления в этом вопросе принципиальная, - сказала Олеся Рапута, пишет Sumy.Today.
Уголовное производство открыли сегодня, 16 октября....
Стычка между патрульными и следователем УСБУ в Сумской области, авто которого остановили полицейские, произошло сегодня, 15 октября, около 19.00....
На Сумщине разоблачили схему вымогания и получения неправомерной выгоды сотрудниками полиции....
Более 35 работников управления патрульной полиции в Сумской области направлены в Черниговскую область....
На протяжении октября для обеспечения безопасности дорожного движения, определения состояния эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования, улиц и железнодорожных переездов,...