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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:59380

В СБУ начали служебную проверку по вчерашним событиям в Сумах

Речь идет о конфликте между сумским сбушником и патрульными, которые подозревали того в управлении авто в нетрезвом состоянии.

Пресс-секретарь УСБУ в Сумской области Леся Рапута сообщила, что по данному факту начата служебная проверка: «До ее завершения никаких выводов мы не делаем, ждем результатов, по которым будет принято решение». Также она добавила: если по результатам служебной проверки будет установлено, что сотрудник СБУ нарушил законодательство, он понесет ответственность. Позиция управления в этом вопросе принципиальная, - сказала Олеся Рапута, пишет Sumy.Today.

Право Патрульная полиция СБУ

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