Сумчан приглашают на полуфинал Лиги КВН «СумКа» Уже 20 октября состоится 1/2 финала лиги КВН «СумКа».

Команды со всей Украины сразятся за выход в финал, сыграв три конкурса - визитку, разминку с залом и музыкальный номер. Вход, как всегда, свободный. Ограничений по возрасту нет.

Старт игры в 18:00. Место игры - актовый зал СумГУ.

Организаторы ждут каждого зрителя.