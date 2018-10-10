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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15133

Сумчан приглашают на полуфинал Лиги КВН «СумКа»

Уже 20 октября состоится 1/2 финала лиги КВН «СумКа».

Команды со всей Украины сразятся за выход в финал, сыграв три конкурса - визитку, разминку с залом и музыкальный номер. Вход, как всегда, свободный. Ограничений по возрасту нет.

Старт игры в 18:00. Место игры - актовый зал СумГУ.

Организаторы ждут каждого зрителя.

Досуг КВН Сумка

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