Сумчан приглашают на полуфинал Лиги КВН «СумКа»

Команды со всей Украины сразятся за выход в финал, сыграв три конкурса - визитку, разминку с залом и музыкальный номер. Вход, как всегда, свободный. Ограничений по возрасту нет.
Старт игры в 18:00. Место игры - актовый зал СумГУ.
Организаторы ждут каждого зрителя.
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