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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22235

Сумщина начала отопительный сезон

Во время аппаратного совещания в облгосадминистрации директор Департамента ЖКХ, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса ОГА Сергей Луговой сообщил о подключении отопления в учреждениях социальной сферы.

По его словам в области начат отопительный период в 4 городах (Сумы, Глухов, Лебедин, Ахтырка), 8 районах (Белопольский, Бурынский, Глуховский, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Сумской, Шосткинский), 2 ОТГ (Миропольская, Грунская).

Подключены к отоплению 53 котельные (10%), 47 дошкольных учебных заведений (18%), 94 учебных заведения (20%), 58 учреждений здравоохранения (13%).

Жилой фонд области (дома с централизованным отоплением) готовы к началу отопительного периода. Подключение к отоплению начнется с 16 октября по графику в течение 5 дней.

По состоянию на 12 октября из 19 теплоснабжающих предприятий заключили договора с НАК «Нафтогаз Украины» 16. В Минэнергоугля облгосадминистрацией направлено письмо о содействии в решении вопроса обеспечения с 19 октября 2018 года поставки природного газа производителям тепловой энергии для всех категорий использования природного газа.

Замглавы облгосадминистрации Вадим Акперов поручил городским и поселковым головам взять под личный контроль вопросы заключения местными теплоснабжающими предприятиями договоров на поставку природного газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Общество Отопительный сезон

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