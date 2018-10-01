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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23189

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)

Сегодня, 16 октября, в 4:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Пушкина в с. Маковое Шосткинского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей.

На момент прибытия спасателей горели перекрытия, кровля и стены. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные, автомобилю пришлось дозаправляться от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 2,5 км от центра горения.

Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В 5:36 пожарные локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня, в 7:45 - ликвидировали.

В результате пожара повреждены стены на площади до 40 кв. м, перекрытие на площади до 30 кв. м, кровля на площади до 20 кв. м. Причина пожара устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар Шосткинский район

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