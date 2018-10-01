На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)

На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 4-й и 5-й Государственных пожарно-спасательных частей.
На момент прибытия спасателей горели перекрытия, кровля и стены. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные, автомобилю пришлось дозаправляться от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 2,5 км от центра горения.
Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В 5:36 пожарные локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня, в 7:45 - ликвидировали.
В результате пожара повреждены стены на площади до 40 кв. м, перекрытие на площади до 30 кв. м, кровля на площади до 20 кв. м. Причина пожара устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
12 октября в 21:34 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в одном из домов многоквартирного одноэтажного дома на...
Ликвидировав возгорание сеновала, пожарные спасли от уничтожения хозяйственную постройку и жилой дом....
Происшествие произошло сегодня, 15 октября, в пер. Дачном возле гостиницы «Псел»....
Очевидцы сообщают о сильном пожаре в районе улицы Троицкой....
Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в Конотопе....